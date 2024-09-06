【ニューデリー時事】バングラデシュで反政府デモ激化を受けハシナ政権が崩壊してから５日で１カ月。ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス氏率いる暫定政権は、ハシナ前首相による弾圧の実態を明らかにするため、「強制失踪」の調査に乗り出すことを決めた。「歴史的な出来事だ」。８月２９日、強制失踪の防止を目的とした国際条約に署名したユヌス氏はこう強調。暫定政権は、元判事ら５人でつくる強制失踪に関する調査委員会