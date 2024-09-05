Image: Acer モバイルPCゲーム機、白熱しています。Acerが自社初となるモバイルPCゲーム機「Nitro Blaze 7」を発表しました。デザインも個性がありますが、魅力は2TBという大容量。スポーツカーを思わせるデザイン7インチ（1920×1080）のタッチパネルは、リフレッシュレート144HzでAMD FreeSync対応、応答速度7msec.。「超スムーズで臨場感あふれるゲームプレイ」が叶うディスプレイです。