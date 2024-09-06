高クロック版Snapdragon 8 Gen 3搭載のゲーミングタブレット「REDMAGIC Nova Gaming Tablet」が登場！ZTE傘下のNubia Technology（以下、Nubia）は5日、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における初のAndroidタブレット「REDMAGIC Nova Gaming Tablet（中国名：红魔电竞平板PRO）」を中国にて発表しています。すでに公式Webサイト（ https://m.nubia.com/ ）内の公式Webストアでは先行販売を開始し