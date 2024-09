X(旧Twitter)に広告を出稿している企業の26%が、2025年にXに投下する広告費を削減する予定であることが、マーケティング企業・Kantarによる調査で明らかになりました。Kantar: X advertising crash continues as YouTube and TikTok thrivehttps://www.marketing-beat.co.uk/2024/09/04/kantar-x-youtube-tiktok/Advertiser exodus from X gathers pace with 26% ‘planning to cut spending’ | Advertising | The Guardianhttps