◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―０ヤクルト（５日・岐阜）岡本和（巨）が岐阜で初本塁打。これまで過去２試合の出場ではノーヒットだったが、３度目の正直で一発を放った。岡本和は通算２２８本塁打だが、この日の一発が２０球場目の本塁打だった。巨人で２００本塁打以上の打者の本塁打を放った球場数は（〈〉内数字は出場した球場数）打者通算［本］球場数王貞治８６８１９球場〈２８〉長嶋茂雄４４