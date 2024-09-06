NY株式5日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均40755.75（-219.22-0.54%） S＆P5005503.41（-16.66-0.30%） ナスダック17127.66（+43.36+0.25%） CME日経平均先物37050（大証終比：+440+1.19%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。ナスダックも序盤は上昇して始まったが、前日付近に伸び悩む展開となった。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が強まる中、これまで底堅く推移していた