「阪神２−１中日」（５日、甲子園球場）頼もしい男だ！阪神・佐藤輝明内野手（２５）が二回１死から中前打を放ち、球団史上初となる新人から４年連続１００安打＆２桁本塁打を達成した。三回には右犠飛で貴重な追加点をマーク。チームは接戦を制し、甲子園で中日相手に３連勝を飾った。首位に浮上した巨人とは３ゲーム差。残り１９試合。虎が息を吹き返した。きれいな快音を響かせて、打球は瞬く間に二遊間を破った。佐藤輝