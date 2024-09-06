※経済指標 ＊ＡＤＰ雇用者数（8月）21:15 結果9.9万人 予想14.7万人前回11.1万人（12.2万人から修正）（前月比) ＊非農業部門労働生産性指数（確報値）（第2四半期）21:30 結果2.5% 予想2.4%前回2.3%（前期比) ＊単位労働コスト 結果0.4% 予想0.9%前回0.9%（前期比) ＊新規失業保険申請件数（08/25 - 08/31）21:30 結果22.7万件 予想23.0万件前回23.2万件（23.1万件から修正）