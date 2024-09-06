NY株式5日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均40706.49（-268.48-0.66%） ナスダック17091.55（+7.25+0.04%） CME日経平均先物37005（大証終比：+395+1.07%） 欧州株式5日終値 英FT100 8241.71（-27.89-0.34%） 独DAX 18576.50（-15.35-0.08%） 仏CAC40 7431.96（-69.01-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.744（-0.010） 10年債3.727（-0.028） 30年債4.017（-0.04