韓国の6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が5日、東京ドームで昨年10月から11ヶ月をかけて世界19ヶ国28都市を回ったワールドツアー『IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN』のファイナルを迎えた。自身初にして最大規模の東京ドーム公演チケットは、発売直後10秒で即完売。のちに解放された機材席を含め、2日間計9万5800人のDIVE(IVEファン)を熱狂させた。【写真64点】IVEの東京ドーム公演登場からフィナー