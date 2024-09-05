愛知県の春日井駐屯地で44歳の自衛官の男が、同僚の女性隊員に階段の上から物を投げつけ殺害しようとしたとして逮捕されました。 【写真を見る】44歳男性自衛官女性隊員に物を投げつけ殺人未遂容疑で逮捕 自衛隊内で起きた犯罪などを捜査する警務隊によって逮捕されたのは、陸上自衛隊春日井駐屯地所属の自衛官江夏(こうか）克典容疑者（44）です。 江夏容疑者はことし7月、隊舎の階段を降りていた20代の女性隊員に向かって