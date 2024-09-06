NY株式5日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均40811.05（-163.92-0.40%） ナスダック17149.67（+65.37+0.38%） CME日経平均先物36970（大証終比：+360+0.98%） 欧州株式5日終値 英FT100 8241.71（-27.89-0.34%） 独DAX 18576.50（-15.35-0.08%） 仏CAC40 7431.96（-69.01-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.742（-0.012） 10年債3.721（-0.034） 30年債4.015（-0.0