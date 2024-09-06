NY株式5日（NY時間13:37）（日本時間02:37） ダウ平均40691.00（-283.97-0.69%） ナスダック17091.24（+6.94+0.04%） CME日経平均先物36785（大証終比：+175+0.48%） 欧州株式5日終値 英FT100 8241.71（-27.89-0.34%） 独DAX 18576.50（-15.35-0.08%） 仏CAC40 7431.96（-69.01-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.750（-0.004） 10年債3.731（-0.025） 30年債4.022（-0.03