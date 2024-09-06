NY株式5日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均40656.47（-318.50-0.78%） ナスダック17082.73（-1.57-0.01%） CME日経平均先物36795（大証終比：+185+0.50%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。ナスダックも序盤は上昇して始まったが、前日付近に伸び悩んでいる。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が強まる中、これまで底堅く推移していたヘルスケアや産業、金融セクターに調整が出て