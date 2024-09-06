6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比160円高の3万6770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6657.09円に対しては112.91円高。出来高は1万4446枚となっている。 TOPIX先物期近は2621ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.24ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物