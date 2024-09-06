NY株式5日（NY時間12:18）（日本時間01:18） ダウ平均40537.13（-437.84-1.07%） ナスダック17057.75（-26.55-0.16%） CME日経平均先物36775（大証終比：+165+0.45%） 欧州株式5日GMT16:18 英FT100 8241.71（-27.89-0.34%） 独DAX 18576.50（-15.35-0.08%） 仏CAC40 7431.96（-69.01-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.744（-0.010） 10年債3.738（-0.017） 30年債4.037（