生後２か月の男児の口におしりふきを入れて殺そうとしたとして、奈良県警は５日、同県橿原市大軽町、会社員の東宗也容疑者（２８）を殺人未遂容疑で逮捕した。男児は意識不明の重体という。発表によると、東容疑者は４日午後１０時４０〜５１分頃、自宅で、男児の口におしりふきを入れて殺そうとした疑い。