レノボは9月5日、ベルリンで開催された「Lenovo Innovation World 2024」において、CPUに最新のIntel Core Ultraを搭載した「Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition」、AMD Ryzen AI搭載の「ThinkPad T14s Gen 6」と「ThinkBook 16 Gen 7+」、Snapdragon X Plus 8コア搭載の「ThinkBook 16 Gen 7」を発表した。また、AIの導入を支援するソリューション「AI PC Fast Start」もあわせて発表した。ThinkPad X1 Carbon G13 Au