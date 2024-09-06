NY株式5日（NY時間11:16）（日本時間00:16） ダウ平均40727.03（-247.94-0.61%） ナスダック17133.97（+49.67+0.29%） CME日経平均先物37000（大証終比：+390+1.05%） 欧州株式5日GMT15:16 英FT100 8264.34（-5.26-0.06%） 独DAX 18621.54（+29.69+0.16%） 仏CAC40 7463.06（-37.91-0.51%） 米国債利回り 2年債 3.766（+0.012） 10年債3.755（0.000） 30年債4.055（-0