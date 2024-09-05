タンパク質やその他の生命分子の構造を予測するGoogle DeepMindのAIモデル「AlphaFold 3」がオープンソースで実装され、進行中の研究プロジェクトがGitHubで公開されました。GitHub - Ligo-Biosciences/AlphaFold3: Open source implementation of AlphaFold3https://github.com/Ligo-Biosciences/AlphaFold3Show HN: An open-source implementation of AlphaFold3 | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=41448439Alp
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