岸田文雄首相は５日夜、自民党総裁選への出馬に意欲を示す野田聖子元総務相らと東京都内の中国料理店で会食した。野田氏が呼び掛け、衆院議員初当選同期の浜田靖一国対委員長らが参加。野田氏は総裁選に向け「ぜひお願いします」と首相らに支援を呼び掛けた。