【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■デビュー5周年を経て、“イマを生きる同世代に届けたいメッセージソング”が誕生 Girls2(2は2乗が正式表記)が、最新EP『寄り道 -Take it easy baby-』(10月30日発売)のリード曲「寄り道 -Take it easy baby-」のMVを公開した。 この楽曲は、“イマを生きる同世代に届けたいメッセージソング”として制作。キャッチーなダンスポップを主軸に置いてい