来週（2024年9月9日〜9月15日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月2日〜9月8日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外では思慮深くなります』｜総合運｜★★★☆☆他の人が足を引っ張ってくることをいつも以上に回避しようとします。同情や依存を武器に近づ