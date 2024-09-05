いれいす Summer Tour 2024 Irregular Vacation -Island-2024.8.28 ぴあアリーナMM 6人組歌い手グループ・いれいすが、全国ホール＆アリーナツアー『いれいす Summer Tour 2024 Irregular Vacation -Island-』の最終公演を8月28日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催した。今年2月12日に念願であった日本武道館公演『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』を実現させたもの