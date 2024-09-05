最高のきもちよさをお届けする『sloggi(スロギー)』より、プレミアムなボディウエアブランド｢S by sloggi(エス バイ スロギー)｣ の新シリーズ｢S by sloggi Shine(エス バイ スロギー シャイン)｣を、9月上旬発売します。ツヤのある幾何柄レースとセミマットな光沢の繊細で上品なコントラストが魅惑的なエス バイ スロギー シャインの大人の内なる魅力が楽しめます。 エス バイ スロギー