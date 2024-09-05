12月7日、8日に幕張メッセにて開催されるJMS主催のライブイベント『REDLINE ALL THE FINAL2024～15th Anniversary～』の、第3弾出演者が発表された。 （関連：HEY-SMITH、w.o.d.、SIX LOUNGE……初のアニメタイアップで躍進するライブハウスバンド） 12月7日にはAge Factory、SIX LOUNGE、w.o.d.、ALI、12月8日にはにcoldrain、Crossfaith、Crystal Lakeの出演が決定。あわせて、本日9月5日よりチケットのオフィ