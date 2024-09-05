5日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝143円54銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円34銭前後と14銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース