2026年北中米W杯アジア最終予選・中国戦サッカー日本代表は5日、2026年北中米共催ワールドカップ(W杯)アジア最終予選・中国戦に挑む。日本サッカー協会（JFA）公式YouTubeチャンネルの「Team Cam」は、続々とチームに合流する選手たちの様子を公開。今予選からコーチとして代表に加わった元日本代表主将・長谷部誠氏とベテランDF長友佑都（FC東京）のやりとりには、ファンから「グッときた」「感慨深い」など、様々な反響が寄せ