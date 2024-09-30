東京ディズニーシーから「ダッフィー＆フレンズ」の寒い冬にうれしいあったかアイテムが登場！今回は、「ダッフィー」と「リーナ・ベル」デザインのパーカーを紹介します☆ 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズ」パーカー  価格：6,900円発売日：2024年10月3日（木）サイズ：S、M、L販売店舗東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢マクダックス・デパートメントストア｣など※東京ディズニーシー&