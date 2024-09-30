東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」デザインのヘアクリップが登場！「シェリーメイ」と「リーナ・ベル」の2種が発売されます。 東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ヘアクリップ  発売日：2024年10月3日（木）販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢マクダックス・デパートメントストア｣など東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&amp