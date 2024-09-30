東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ｣かわいいぬいぐるみがついたスティックが登場！ 東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ｣ぬいぐるみスティック  発売日：2024年10月3日（木）販売店舗東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢マクダックス・デパートメントストア｣など 東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ｣かわいいぬいぐるみス