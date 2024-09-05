7日告示の立憲民主党代表選挙に出馬する野田元首相は、「政権交代前夜」と題した自らの政策を発表しました。立憲民主党・野田元首相：本気でこの汚れた政治のウミを出し尽くしていかなければいけない。政権交代こそが、最大の政治改革であります。野田氏は、「徹底した政治改革で自民党のウミを出し切る」として、政策活動費の禁止などの政治資金規正法の再改正や、国会議員の世襲制限、企業・団体によるパーティー券購入の禁止な