米スポーツメディア「The Sporting News」（ウェブ版）が2024年9月3日、プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、31）の特集記事を組み、これまでのKO勝利ベスト5を選出した。 世界戦23戦のうち21試合がKO・TKO 井上は3日に東京・有明アリーナで4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者テレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド、37）を7回TKOで下した。 プロデビュー以来、無敗を誇る井上は、戦績を28勝（25