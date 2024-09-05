古き良き温泉地から泉質の良い「美人の湯」まで網羅する、「秘湯」に恵まれた近畿・中国地方。温泉博士であり弁護士である小林裕彦氏の著書『温泉博士×弁護士が厳選、とっておきの源泉かけ流し325湯』（合同フォレスト）より、この地域で楽しめる源泉掛け流しの秘湯を見ていきましょう。「奈良」「和歌山」でぜひ入りたい源泉かけ流し温泉1．入之波温泉湯元山鳩湯【奈良県】［画像1］温泉成分が凝固した湯口 出所：『温泉博士×