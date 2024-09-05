立憲民主党代表選（７日告示、２３日投開票）に立候補する野田佳彦元首相（６７）は５日、企業・団体献金の禁止、国会議員の世襲制限などを盛り込んだ政策を発表した。「政権交代前夜」と題し、野田政権時に掲げた「分厚い中間層の復活」を主張。格差是正に取り組む考えを示した。政策活動費禁止などの政治資金規正法再改正や、内閣人事局を含めた公務員制度改革の再検証を打ち出した。日米同盟を基軸とした外交・安全保障政策