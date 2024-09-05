【芳莉 Illustrated by DSマイル】 2025年5月 発売予定 価格 通常版：19,800円 豪華版：22,000円 海外のフィギュアメーカー「Otherwhere」は、フィギュア「芳莉 Illustrated by DSマイル」を2025年5月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は通常版が19,800円、豪華版が22,000円。 本製品は、イラス