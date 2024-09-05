À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎÂè2´ü³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ßÂè4²ó¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹Å·¿ÀÆî¥Ó¥ë¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÏÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖVCFUKUOKA¡×¤Îº´Æ£¿®ºÈ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¡£¥¼¥ßÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤â·ó¤Í¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤È¡¢º£²ó¤Î¥¼¥ß¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿ÃÛ¾ë¾»Âó¤µ¤ó(7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¸µ¼ç¾­¡¢OTTO!ÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼)¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢10·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£Ž£¤ò