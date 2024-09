by Alisdare Hickson古くからイスラエルとパレスチナの両方に使われ、2023年から始まったパレスチナ・イスラエル戦争においては親パレスチナによるパレスチナ解放運動の文脈で使われるフレーズ「川から海まで」について、Metaが自社のプラットフォームにおける利用についての見解を示しました。New Decision Highlights Why Standalone Use of “From the River to the Sea” Should Not Lead to Content Removal | Oversight Boar