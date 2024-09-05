東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（7月）08:30 結果0.4% 予想-0.6%前回1.1%（前年比） 現金給与総額（7月）08:30 結果3.6% 予想2.9%前回4.5%（前年比） 所定内給与（7月）08:30 結果3.0% 予想2.8%前回2.7%（前年比） ※要人発言やニュース 【日本】 高田日銀審議委員 米景気減速懸念を背景に8月前半の相場に大幅な変動生じた、足元では