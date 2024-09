高級チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」のハロウィン限定スイーツとして「ゴディバ ブラックキャット コレクション」が期間限定で登場!オンラインショップ限定で、黒猫に変身した「ハローキティ」のぬいぐるみチャームが付いたセットも販売されます☆ GODIVA「ゴディバ ブラックキャット コレクション」 ©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653680 販売期間:2024年9月11日(水)〜10月31日(木)