ボルボ・カー・ジャパンは2日、特別仕様車『XC40 Ultra B4 AWD Dark Edition』を発表し、同日から発売した。【写真】黒で引き締まったボディ＆内装がカッコイイ！ボルボの特別仕様車本モデルは、2023年に登場した「XC40 Ultimate B4 AWD Dark Edition」を基に、パノラマ・ガラス・サンルーフを新たに装備した特別仕様車。『XC40』シリーズにおいて、唯一ダークエクステリアが採用されたこのモデルは、グロッシーブラックのフロ