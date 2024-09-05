■パドレスータイガース（日本時間5日、カリフォルニア州サンディエゴ、ペトコ・パーク）パドレスのダルビッシュ有（38）が本拠地でのタイガース戦に先発、2回2/3、63球を投げて、被安打4（1本塁打）、奪三振4、四死球2、失点3（自責点3）、防御率は3.51となった。松井裕樹（28）は1回1/3、被安打1（1本塁打）、奪三振1、四死球1、失点2（自責点2）となった。パドレスの背番号11が約3か月ぶりのマウンドへ、ダルビッシュは5月30日