■パドレスータイガース（日本時間5日、カリフォルニア州サンディエゴ、ペトコ・パーク）パドレスのダルビッシュ有（38）が本拠地でのタイガース戦に先発、2回2/3、63球を投げて、被安打4（1本塁打）、奪三振4、四死球2、失点3（自責点3）、防御率は3.51となった。松井裕樹（28）は1回1/3、被安打1（1本塁打）、奪三振1、四死球1、失点2（自責点2）となった。パドレスの背番号11が約3か月ぶりのマウンドへ、ダルビッシュは5月30日
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