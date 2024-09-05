★人気テーマ・ベスト１０ １円高メリット ２データセンター ３半導体 ４好配当 ５ディフェンシブ ６防衛 ７ＪＰＸ日経４００ ８生成ＡＩ ９人工知能 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「宇宙開発関連」が２６位となっている。 政府の２０２５年度予算の概算要求が出揃った。安全保障分野における宇宙利用の強化、防