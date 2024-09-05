¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎÉü¹ïÈÇ¡Ø¥¯¥í¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡¦¥ê¥ï¥¤¥ó¥É¡Ù¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬2024Ç¯10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏNintendo Switch¡¢PlayStation5¡¢PlayStation4¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤È¤â¤ËÆ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£¤Ê¤ª¡¢PC¡ÊSteam¡ËÈÇ¤ÎÇÛ¿®Æü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç÷¤ê¤¯¤ë¥·¥¶¡¼¥Þ¥ó¤Î¶²ÉÝ¡ª ¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡×¤Ï1995Ç¯9·î14Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó³ô¼°