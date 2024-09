【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■番組名『Go ONE!!! MEET&LINK』は、&TEAMがステージに立つ前に円陣を組む際の掛け声が由来 TEAMのオリジナルバラエティ番組『Go ONE!!! MEET&LINK』が、Mnet Japanにて10月よりTV初放送されることが決定した。 『Go ONE!!! MEET&LINK』では、「いつも&TEAMを応援してくださるLUNE(TEAMのファンネーム、Eはアキュートアクセント付きが正式表記