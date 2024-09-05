皇室に献上すると持ちかけ、農家から桃などをだまし取ったとして、詐欺や偽造有印公文書行使などの罪に問われた農業園芸コンサルタント加藤正夫被告（76）に対し、福島地裁は5日、懲役3年執行猶予5年（求刑懲役3年）の有罪判決を言い渡した。【写真】2022年に農家のもとに届いた「献上依頼書」島田環裁判長は「長い期間、身分を偽って詐取しており、計画的で悪質な犯行だが、直ちに実刑を選択すべきだとは言えない」と述べた。