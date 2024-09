Zyxelは9月3日(現地時間)、「Zyxel security advisory for OS command injection vulnerability in APs and security router devices|Zyxel Networks」において、同社のセキュリティルータおよびアクセスポイントに緊急の脆弱性が存在すると発表した。この脆弱性を悪用されると、認証されていない第三者に遠隔からOSコマンドを実行される可能性がある。Zyxel security advisory for OS command injection vulnerability in APs an