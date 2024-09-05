7月実質賃金+0.4%と予想に反して増加、2カ月連続プラス所定内給与が前月から伸び加速 実質賃金（7月）08:30 結果0.4% 予想-0.6%前回1.1%（前年比） 現金給与総額（7月）08:30 結果3.6% 予想2.9%前回4.5%（前年比） 所定内給与（7月）08:30 結果3.0% 予想2.8%前回2.7%（前年比） 7月の実質賃金は+0.4%と予想に反して増加、2カ月連続でプラスとなった。現金給与総額の伸び率は鈍化した