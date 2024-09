都市構築シミュレーションゲーム「Cities: Skylines」に、現実の都市を再現するMOD「Colombo: Skylines」が登場しました。スリランカの首都コロンボを再現したこのMODは各省庁が公開している正式なデータを基にしており、輸送ルートの決定や緑地化のシミュレーションに役立てられるとのことです。GitHub - team-watchdog/colombo-skylines: A digital twin of the city of Colombo, Sri Lanka, implemented in Cities: Skylines, b