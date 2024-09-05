「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 14（アップル）2位iPhone 15（アップル）3位Pixel 8a（Google）4位Redmi 12 5G（Xiaomi）5位arrows We2（FCNT）6位AQUOS wish4（シャープ）7位Xperia 10 VI（ソニー）8位Reno11 A（OPPO）9位Pixel 8（Google）10位iPhone 15 Pro（アップル）＊「BCNラ